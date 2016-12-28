Константина Райкина экстренно прооперировали

Константин Райкин экстренно госпитализирован в Тобольске. Руководитель академического театра «Сатирикон» получил тяжелую травму ноги и был прооперирован. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на местный портал tobolsk.ru

«Все прозаично - я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», - заявил Райкин.

В Тобольск известный актер приехал для того, чтобы принять участие в региональной программе фестиваля «Золотая маска».