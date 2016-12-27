Наташа Королева удивила не в меру эротичным фото

43-летняя певица так сильно уверена в своей сексуальности, что снова и снова позирует для очень «жарких» фото. Наташа Королева опубликовала в соцсети новый горячий снимок, которых всех взбудоражил и вызвал споры об уместности таких изображений.

Девчонкам на заметку!!!Если Вы давно искали идеальный корсет, могу Вам помочь 😉 Корсеты @nadiapiskunofficial прошли мою проверку концертами и справились на ура!!! Очень удобно и красиво!#нереклама#полезныйсовет Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Дек 27 2016 в 5:25 PST

Буквально вчера Королева разместила в своем миниблоге кадр, на котором примеряет телесный корсет с черными кружевами. При этом главный акцент на снимке сделан на пышной груди артистки – она привлекает внимание в первую очередь.

В последнее время в имидже певицы произошел явный крен в сторону подчеркнутой сексуальности, заметили многие ее фолловеры. Так, недавно Наташа Королева появилась в эфире телешоу «Вечерний Ургант» в платье с таким глубоким декольте, что это стало отдельной темой для разговора с ведущим программы.

Кажется, Королева не желает мириться с тем, что ей давно не двадцать, и ни в чем не хочет уступать молодым красавицам, заполонившим шоу-бизнес, шепчутся светские сплетники. Звезда не упускает возможности доказать, что ее сексуальность за двадцать лет, проведенных на сцене, лишь преумножилась.

Напомним, два года назад имя артистки «гремело» в СМИ из-за скандала с эротическими фото, которые хакеры выкрали из личного архива звезды. Из-за переживаний Наталье даже пришлось обратиться за помощью к психиатру.

Но, как видно, страсть к фотографиям на грани приличного у певицы так и не прошла.