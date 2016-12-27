Дана Борисова: Мне такая жизнь не нужна!

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала слухи о том, что она якобы злоупотребляет алкоголем. В откровенном интервью девушка заявила, что не употребляет алкогольные напитки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал Dni.ru.

"Я не употребляю алкоголь. Каждый день я встаю полшестого утра, сажусь за руль и отвожу дочку в школу. Днем я забираю Полинку из школы. Можно сказать, что весь день провожу за рулем. Поэтому я априори не могу быть пьяной. После школы к дочке приходят репетиторы. При них тоже, извините, не выползешь пьяной", – заявила Борисова.

Как отметила телеведущая, она уже много лет не употребляет алкоголь. Также Борисова опровергла информацию, будто однажды оставила свою дочь Полину одну дома более чем на неделю, так как находилась в квартире у любовника. Телеведущая заявила, что дочь для нее – это самое главное в жизни.

«Без дочери я жить не буду. Мне такая жизнь не нужна, когда грязью поливают со всех сторон», - заявила Борисова.

В своем интервью девушка заявила, что устала от «травли в интернете» и не позволит никому лишить ее дочери.