Рынска опознала напавших на нее людей

Божена Рынска опознала людей, атаковавших ее балкон и подъезд московского дома, где она проживает. Теперь скандально известная блогерша знает наверняка, кто на нее напал.

Уже третий день Божена при поддержке близких держит оборону своей "крепости". Журналисты и активисты устроили самосуд и пытаются навредить женщине, снимая это на видео.

Если раньше россиян возмущали неосторожные слова Рынской в адрес погибших репортеров НТВ, то теперь многие негодуют из-за преступного поведения защитников телеканала, выражающегося в травле блогера и запугивании жителей ее дома.

Накануне неизвестные, воспользовавшись подъемником, обклеили окна балкона Божены портретами погибших журналистов. Некоторые пользователи Сети справедливо посчитали это вандализмом и порчей личного имущества.

"Удалось расшифровать все записи и опознать людей, которые пытались проникнуть на наш балкон и в наш подъезд. Это НОДовцы. А записи свои они передавали Рентевошкам, которые теперь играют роль НТвошек. (Их теперь тоже поджидает свой борт). Сегодня они не оставляли попыток проникнуть в подъезд. Один из них в маске, но камеры вели их довольно долго, и удалось найти момент, когда он маску снял (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила зоркая Рынска в Facebook.

Божену так просто не запугать. "Это зондер-команда по борьбе с инакомыслящими. И мы должны собирать каталог этих рож для последующей люстрации, а сейчас доказывать, что их деятельность преступна и добивать невыдачи им Шенгена", – призвала к ответным действиям армию своих поклонников Рынска.

Примечательно, что травля со стороны репортеров в 2013 году далась ей намного тяжелее. Блогерша даже потеряла ребенка, о чем рассказала в новом интервью. Именно сотрудников телеканала, специализирующегося на скандалах, интригах, расследованиях, светская львица винит в том, что до сих пор не стала мамой.

"Я испытывала страшные мучения, когда меня год травило НТВ. Это потеря ребенка, которого до сих пор я не могу сделать после того раза, это попытки самоубийства. Это осада, когда за тобой ездит машина месяц. Месяц!" – рассказала Рынска в интервью телеканалу "Дождь".

Божена не ожидала, что ее сообщение с глумлением над погибшими журналистами НТВ наделает столько шума. Например, активистка подала на нее заявление в следственный комитет с требованием возбудить дело по 282 статье. На сайте change.org собрано уже более 120 тысяч подписей под просьбой лишить Рынскую российского гражданства и выслать из страны.

"Я не думала, что мое слово так важно. И что это отзовется так. Петицию с требованием лишить меня гражданства подписало втрое больше человек, чем петицию о недопустимости закрытия детского онкоцентра. Это все, что нужно знать о нашем народе", – отметила Божена.

И в очередной раз блогерша кинула камень в огород ненавистного телеканала, который звезда называет рупором "геббельсовской пропаганды". "Я хочу, чтоб каждый НТВшник знал: я не забыла, я не простила", – заявила светская львица.

Как писали Dni.Ru, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".