Эрдоган помог кинозвезде жениться на Мисс Арабского Мира

25 декабря в Стамбуле состоялась свадьба звезды турецкого кино и сериалов Мурата Йылдырыма и его избранницы, марокканской королевы красоты, актрисы и модели Имане Эльбани.

Что примечательно, в роли свата здесь выступил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , который в ноябре попросил для киноактера руки его возлюбленной Имане, связавшись с отцом девушки.

Как прошла пышная свадебная церемония, в числе звездных гостей которой была актриса Мерьем Узерли , футболист Арда Туран и другие знаменитости, можно увидеть в видеосюжете турецкого канала D, а также на фотографиях из турецких СМИ и социальных сетей, подборку которых сделал портал 1NEWS.AZ.

Мурату 37 лет. Киноактер, модель. За роль в сериале "Буря" был отмечен премией "Золотой апельсин". Входит в десятку самых красивых турецких актеров. Известен по ролям в комедийной дилогии "Говори, как твой муж", сериалу "Королева ночи", исторической военной драме о крымских турках в годы Второй мировой войны "Крымчанин". Имане - его вторая жена, с первой, актрисой Бурчин Терзиоглу, сыгравшей с ним в "Буре", Мурат в разводе.

Иман Эльбани (или Эль бани) родилась в Марокко. В 2008-м завоевала титул Мисс Арабского Мира, входит в топ пятидесяти самых красивых арабок. Как модель работала в Лондоне и Египте. С Йылдырымом познакомилась в этом году во время своего пребывания в Турции.