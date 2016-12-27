Генпрокуратура проверит высказывания Рынски

Официальный представитель ведомства Александр Куренной рассказал РИА Новости, что проверить публикацию попросил член Общественной палаты Артем Кирьянов. «Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка», - заявил Куренной. По его словам, если в ее посте найдут признаки нарушения закона, «будут приняты меры реагирования».

Ранее Рынска, комментируя катастрофу Ту-154, написала, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду находившихся в самолете сотрудников НТВ. «Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ…», - также писала Рынска (позже этот пост пропал, но скриншоты остались в Сети). Заявления журналистки вызвали широкий резонанс, в интернете появилась петиция с призывом лишить ее российского гражданства. Петицию подписали уже более 81 тысячи человек.