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Певица Слава выходит замуж
Фото: instagram.com/nastya_slava
Певица Слава (Анастасия Сланевская) объявила о скорой свадьбе с экс-главой Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Russianshowbiz.info.
«На следующий год мы хотим пожениться. Пока больше ничего не скажу», - цитирует Славу издание.
Сланевская и Данилицкий воспитывают общую дочь Антонину. У певицы есть старшая дочь Александра от первого брака с Александром Морозовым.
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