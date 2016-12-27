Певица Слава выходит замуж
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Рамблер/новости

Певица Слава выходит замуж

Певица Слава выходит замуж
Фото:
Певица Слава (Анастасия Сланевская) объявила о скорой свадьбе с экс-главой Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Russianshowbiz.info.
«На следующий год мы хотим пожениться. Пока больше ничего не скажу», - цитирует Славу издание.
Сланевская и Данилицкий воспитывают общую дочь Антонину. У певицы есть старшая дочь Александра от первого брака с Александром Морозовым.
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