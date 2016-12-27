Певица Слава выходит замуж

Певица Слава (Анастасия Сланевская) объявила о скорой свадьбе с экс-главой Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Russianshowbiz.info

«На следующий год мы хотим пожениться. Пока больше ничего не скажу», - цитирует Славу издание.

Сланевская и Данилицкий воспитывают общую дочь Антонину. У певицы есть старшая дочь Александра от первого брака с Александром Морозовым.