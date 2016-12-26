СМИ назвали самых невоспитанных знаменитостей 2016 года

Британский таблоид Daily Mail назвал самых невоспитанных знаменитостей за 2016 год.

Самым «неспортивным» поступком был признан отказ кандидатов в президенты США Дональд Трамп Хиллари Клинтон поприветствовать друг друга традиционным рукопожатием на дебатах в октябре.

Самыми непунктуальными были признаны герцоги Кембриджские Уильям и Кейт, поскольку заставили себя ждать во время визита в Канаду в сентябре.

Номинацию «самое худшее приветствие» получил премьер-министр Канады Джастин Трюдо , за то, что хотел «дать пять» принцу Джорджу во время визита герцогов Кембриджских в Канаду.

Самым негалантным был признан чемпион Уимблдона среди мужчин Энди Мюррей , который отказался следовать традиции чемпионата танцевать первый танец с победительницей женского турнира Сиреной Уильямс.

Принц Гарри стал обладателем номинации «лучшего метания игрушек из коляски» из-за его жалоб в сторону СМИ в начале этого года.

Американская певица Бритни Спирс названа обладательницей «самой худшей привычки» за любовь к жевательной резинке.

Ранее британская газета Mirror назвала самые шокирующие появления звезд на красной дорожке в 2016 году.