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СМИ назвали самых невоспитанных знаменитостей 2016 года
Британский таблоид Daily Mail назвал самых невоспитанных знаменитостей за 2016 год.
Самым «неспортивным» поступком был признан отказ кандидатов в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон поприветствовать друг друга традиционным рукопожатием на дебатах в октябре.
Самыми непунктуальными были признаны герцоги Кембриджские Уильям и Кейт, поскольку заставили себя ждать во время визита в Канаду в сентябре.
Номинацию «самое худшее приветствие» получил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, за то, что хотел «дать пять» принцу Джорджу во время визита герцогов Кембриджских в Канаду.
Самым негалантным был признан чемпион Уимблдона среди мужчин Энди Мюррей, который отказался следовать традиции чемпионата танцевать первый танец с победительницей женского турнира Сиреной Уильямс.
Принц Гарри стал обладателем номинации «лучшего метания игрушек из коляски» из-за его жалоб в сторону СМИ в начале этого года.
Американская певица Бритни Спирс названа обладательницей «самой худшей привычки» за любовь к жевательной резинке.
Ранее британская газета Mirror назвала самые шокирующие появления звезд на красной дорожке в 2016 году.
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