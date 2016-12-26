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Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс в Twitter
Фото: Globallookpress.com
Sony Music сообщила о смерти певицы Бритни Спирс, однако вскоре сообщение из официального аккаунта компании в Twitter было удалено. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету Independent.
"Покойся с миром Бритни Спирс", — говорилось в публикации Sony Music.
Как говорится в сообщении, новость о смерти известной певицы была опубликована хакерами, взломавшими аккаунт компании в социальной сети. Подобное сообщение появилось и в аккаунте американского музыканта и нобелевского лауреата Боба Дилана. Публикация также была позже удалена.
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