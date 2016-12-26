Божену Рынску хотят лишить гражданства

Журналистку Божену Рынску предлагают лишить российского гражданства. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org , сообщают Рамблер/новости.

Как говорится в сообщении, идея создать подобную петиции возникла после поста светского обозревателя в своем аккаунте в Facebook, где она высмеивает погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем журналистов НТВ. Сотрудников телеканала Рынска называет «НТВошками». На публикацию журналистки уже отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, назвав ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и подчеркнул, что в этом случае понятна «самая жесткая реакция общества». Конфликт между Боженой Рынской и телеканалом НТВ произошел в 2014 году, когда светский обозреватель избила сотрудника компании, пытавшегося взять у нее интервью. Тогда суд приговорил Рынску к году исправительных работ.

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Информация о выживших не поступала. 26 декабря в России объявлен днем траура.