Озвучена возможная причина гибели Джорджа Майкла

Названа предварительная причина гибели популярного британского исполнителя Джорджа Майкла. Об этом пишет Billboard.

Вероятно, исполнитель умер от сердечной недостаточности

Британский певец Джордж Майкл, настоящее имя которого Георгиос Кириякос Панайотоу, скончался на 54 году жизни в своем доме. Издание сообщает, что мужчина мог умереть от сердечной недостаточности.

Стоит напомнить, что до этого британская полиция выпустила заявление, в котором рассказала о деталях смерти артиста.

Так, стало известно, что Джордж Майкл скончался в своем доме в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, которое находится к северо-западу от Лондона. Точная причина гибели исполнителя будет определена после вскрытия тела.