Главный редактор SNC сообщила об увольнении Рынской

Главный редактор женского модного журнала SNC Наталия Архангельская сообщила, что Божена Рынска уволена. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Facebook Архангельской.

«Дорогие друзья, в ответ на ваши вопросы хотела бы сообщить, что Божена Рынска не работает в SNС с 1 декабря», - заявила редактор.

Интерес пользователей Сети к месту работы Рынской возник неслучайно. Обозревательница светской жизни восстановила против себя часть общества, опубликовав в своем блоге пост о том, что она рада смерти журналистов в сегодняшней трагедии над Черным морем.

При этом общественным порицанием дело может не закончиться. Активистка и политик Мария Катасонова написала заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь Рынску к ответственности за глумление над гибелью журналистов НТВ в катастрофе Ту-154. Заявление она обнародовала в своем микроблоге в Twitter . В соцсетях, тем временем, распространяется хештег #БоженуКОтвету

Напомним, сегодня Божена Рынска написала, что рада смерти журналистов НТВ, поскольку ранее телеканал НТВ клеветал на нее и «доводил до самоубийства».

«Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса».

Ранее СМИ сообщили, что Рынска поглумилась над жертвами крушения самолета Ту-154 Минобороны . «Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала Рынска в Fаcebook.

Однако сейчас эта запись недоступна. Вероятно, обозревательница убрала пост после того как возмущенные пользователи принялись ее упрекать.

Скандально известная Божена Рынска ранее судилась с телеканалом НТВ и проиграла процесс. Суд приговорил ее к 1 году исправительных работ за избиение корреспондента и порчу имущества. Возле дома светской обозревательницы журналисты НТВ пытались взять у нее интервью, Рынска отказалась, начала драку и разбила камеру стоимостью в полмиллиона рублей.