Петицию с призывом лишить Рынску гражданства подписали 65 тысяч человек

Петиция с призывом лишить российского гражданства светского обозревателя Божену Рынску, размещенная на сайте change.org, набрала свыше 65 тысяч голосов по состоянию на 05:45 мск.

Таким образом общественность отреагировала на заявление Рынски о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. В записи, размещенной в Facebook, обозреватель поглумилась над трагически погибшими репортерами телеканала НТВ, назвав их "НТВошками".

Это уже далеко не первый конфликт Рынска — НТВ. В 2014 году обозреватель была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента канала и повреждение его видеокамеры.