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Петицию с призывом лишить Рынску гражданства подписали 65 тысяч человек
Петиция с призывом лишить российского гражданства светского обозревателя Божену Рынску, размещенная на сайте change.org, набрала свыше 65 тысяч голосов по состоянию на 05:45 мск.
Таким образом общественность отреагировала на заявление Рынски о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. В записи, размещенной в Facebook, обозреватель поглумилась над трагически погибшими репортерами телеканала НТВ, назвав их "НТВошками".
Это уже далеко не первый конфликт Рынска — НТВ. В 2014 году обозреватель была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента канала и повреждение его видеокамеры.
В России онлайн-петиции рассматриваются властями в том случае, если они набрали как минимум 100 тысяч подписей на портале "Российская общественная инициатива". Группа экспертов, наделенная правом рекомендовать Госдуме петиции к рассмотрению, анализирует такие обращения.
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