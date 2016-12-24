Ольга Бузова потеряла сознание на концерте

Ольга Бузова , у которой на днях диагностировали острый бронхит, упала в обморок прямо во время съемки новогоднего шоу. Инцидент произошёл во время исполнения личной песни телеведущей «Под звуки поцелуев», сообщает Life.

Вчера 🕊🕊🕊 Спасибо за фото @elenaryzhikova 💋 и за костюм для номера @azadorina ❄️❤️ #подзвукипоцелуев Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 24 2016 в 2:13 PST

Шокированные коллеги немедленно подбежали и привели 30-летнюю девушку в чувства. Несмотря на плохое самочуствие, Бузова отказалась от госпитализации и согласилась лишь на то, чтобы вызвать личного лечащего врача на съёмочную площадку, после чего продолжила выступление.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова на нервной почве вызвала к себе на дом машину «скорой помощи». Прибывшие на место медики диагностировали у 30-летней знаменитости острый бронхит. В результате телеведущей была поставлена капельница, однако госпитализировать девушку не стали.

«В России „ходит“ жесткий вирус, и сейчас болеют многие. Этот вирус может в секунды сбить с ног, как получилось в моем случае», — подписала Ольга под выложенным фото с капельницей.