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Ольга Бузова потеряла сознание на концерте
Ольга Бузова, у которой на днях диагностировали острый бронхит, упала в обморок прямо во время съемки новогоднего шоу. Инцидент произошёл во время исполнения личной песни телеведущей «Под звуки поцелуев», сообщает Life.
Вчера 🕊🕊🕊 Спасибо за фото @elenaryzhikova 💋 и за костюм для номера @azadorina ❄️❤️ #подзвукипоцелуев
Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)
Шокированные коллеги немедленно подбежали и привели 30-летнюю девушку в чувства. Несмотря на плохое самочуствие, Бузова отказалась от госпитализации и согласилась лишь на то, чтобы вызвать личного лечащего врача на съёмочную площадку, после чего продолжила выступление.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова на нервной почве вызвала к себе на дом машину «скорой помощи». Прибывшие на место медики диагностировали у 30-летней знаменитости острый бронхит. В результате телеведущей была поставлена капельница, однако госпитализировать девушку не стали.
«В России „ходит“ жесткий вирус, и сейчас болеют многие. Этот вирус может в секунды сбить с ног, как получилось в моем случае», — подписала Ольга под выложенным фото с капельницей.
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