Мэддокс Джоли-Питт решил опубликовать на отца видеокомпромат

15-летний Мэддокс -- старший приемный сын распавшейся звездной пары Анджелины Джоли Брэда Питта может располагать неким снятым на телефон видео громких ссор своих родителей. Эти кадры могут крайне нелестно свидетельствовать против Питта и стать последним аргументом в споре пары об опеке над детьми.

«Мэддокс никогда не выпускает телефон из рук, постоянно что-то снимает. В прошлом году он тайно запечатлел несколько родительских баталий, в частности моменты, когда Брэд действительно терял над собой контроль. Мэддокс очень сильно связан с матерью и его видео может тать крайне разрушительным аргументом в споре с Питтом», - рассказал источник, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Hollywood Life

Ранее Джоли и ее дети были опрошены агентами ФБР , которые расследуют факты об инциденте, когда Питт якобы проявил агрессию к Мэддоксу на борту частного самолета пары. После трехчасовых бесед, ФБР не нашло оснований для официального расследования. Мэддокс отказался от встреч с приемным отцом. 41-летняя Джоли и 52-летний Питт официально оформили отношения в 2014 году, но были вместе на протяжении более десяти лет. У них шестеро детей, как своих, так и усыновленных -- 15-летний Мэддокс, 12-летний Пакс, 11-летняя Захара, 10-летняя Шайло, а также Вивьен и Нокс, которым по 8 лет.

Джоли подала на развод в сентябре, она ссылалась на непримиримые разногласия с супругом. Питт попросил суд о присуждении совместной опеки над детьми.