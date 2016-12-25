Фото: Родители Жанны Фриске установили памятник дочери

Скульптура певицы появилась на Николо-Архангельском кладбище, где она похоронена. Бронзовое изваяние в 170 см появилось на кладбище накануне католического Рождества, сообщает "КП".

Рядом со скульптурой Фриске стоит чёрная плита, где по просьбе родных Жанны мастера выбили слова из ее песни "А на море белый песок": "Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, Даже если ты далеко-далеко".

Напомним, певица Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга 15 июня 2015 года. У 40-летней звезды остался сын Платон.