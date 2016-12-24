Любовь Успенская переживает личную трагедию

Певица Любовь Успенская тяжело переживает смерть своей любимой собаки. – йоркширского терьера Фрэнки, которому было 14 лет. Об этом сообщила подруга Успенской телеведущая Лера Кудрявцева.

«Сегодня была в гостях у своей любимой @uspenskayalubov. Все знают о Ее любви к своему питомцу Френки, которого не стало :( Любаня милая держись. Наши питомцы становятся членами семьи и переживаешь их уход очень тяжело. Он прожил рядом с тобой самую счастливую жизнь - это знают все !!! 14 лет !!!» -- написала она в своем Instagram

Успенская очень любила собаку, проводила с ней много времени и брала на гастроли. У питомца был своя косметика, гардероб с разнообразными нарядами и отдельный диванчик.