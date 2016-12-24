Ксения Собчак попросила денег на няню для сына

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на просьбы поклонников как можно больше рассказывать о сыне.

Звезда крайне неохотно делится радостями материнства, предпочитая жить по принципу «счастье любит тишину». Но поклонников это не устраивает. Они хотели бы видеть в микроблоге звезды гораздо больше информации о малыше. В ответ на бесконечный поток просьб Ксения разразилась гневным заявлением.

— Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка. Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело заполнить ленту фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»? Я не стремлюсь вам нравиться, поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным. Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать образ того, что вы ждете, не буду. Это моя реальная жизнь, и я ее берегу от посторонних. И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один б денег на няню прислал, — заявила Ксения.