Митя Фомин поплатился за неадекватное поведение

Полицейские остановили Митю Фомина , когда тот стал вести себя неадекватно. Оказалось, популярный исполнитель находился под воздействием наркотиков.

42-летнего экс-солиста группы Hi-Fi Митю Фомина задержали на Ленинградском проспекте, когда артист находился за рулем своего "Мерседеса". Популярный исполнитель стал вести себя неадекватно, подавая явные признаки нетрезвого состояния. Тогда представители правоохранительных служб решили проверить певца.

Медосвидетельствование не показало наличие алкоголя в крови Фомина. Но полицейские не сдавались. Они отправили популярного певца на экспертизу для выявления наркотического опьянения. Были взяты анализы на наркотики. Ответ от экспертов пришел положительный, после чего материалы были переданы в суд.

Полицейские составили в отношении Мити Фомина протокол по статье 12.8 ч. 1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Судья мирового участка в Москве принял решение оставить артиста без права садиться за руль сроком на полтора года, а также назначить штраф в размере 30 тысяч рублей, передает Life.ru.

По всей видимости, теперь Фомину придется пользоваться общественным транспортом. К слову, передвигаться среди простых граждан для Мити не впервой. Ранее популярный певец поделился впечатлениями о поездке в метро.

Однажды певец решил сократить время в пути и спустился в подземку. Своим выбором он остался более чем доволен. "Хороший все-таки вид транспорта – метро. Получил истинное удовольствие. Быстро, дешево, красиво! Буду бывать чаще", – прокомментировал артист фотографию, опубликованную в социальной сети, на которой запечатлен катившимся на эскалаторе.