Возлюбленную Николая Баскова ограбили

Невеста Николая Баскова Софи Кальчева стала жертвой преступников.

Девушка припарковала автомобиль возле одного из торговых центров и пошла в магазин. По возвращении она увидела, что у автомобиля разбито стекло.

Злоумышленники похитили сумку, которая осталась в салоне. В ней было 55 тысяч рублей и личные вещи девушки. К счастью, в сумке не было документов, а телефон был при ней.

Правда, стоимость сумку тоже оказалась немалой: такая же новая обойдется Софи в 200 тысяч рублей.