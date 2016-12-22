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Николаев нашел себе новую «русалку»
Композитор Игорь Николаев объявил, что теперь песню «Дельфин и русалка» он будет исполнять вместе с певицей Нюшей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на профиль артиста в Instagram.
«В сериале «Дельфин и Русалка» - частичная смена актёрского состава: новая Русалка – Нюша. С Наступающим!» - написал композитор на своей странице.
Ранее эту пеню композитор исполнял вместе со своей бывшей женой Наташей Королевой. Недавно Николаев выступил на ее сольном концерте в Кремле. Однако поклонники Королевой увидели в его выступлении проявление неуважения к любимой исполнительнице. Подписчики высказали предположение, что Николаев демонстративно отстранялся от бывшей супруги и спешил скорее покинуть сцену.
В ответ на обвинения композитор предложил всем недовольным отписаться от его страницы.
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