Николаев нашел себе новую «русалку»

Композитор Игорь Николаев объявил, что теперь песню «Дельфин и русалка» он будет исполнять вместе с певицей Нюшей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на профиль артиста в Instagram

«В сериале «Дельфин и Русалка» - частичная смена актёрского состава: новая Русалка – Нюша. С Наступающим!» - написал композитор на своей странице.

Ранее эту пеню композитор исполнял вместе со своей бывшей женой Наташей Королевой . Недавно Николаев выступил на ее сольном концерте в Кремле. Однако поклонники Королевой увидели в его выступлении проявление неуважения к любимой исполнительнице. Подписчики высказали предположение, что Николаев демонстративно отстранялся от бывшей супруги и спешил скорее покинуть сцену.

В ответ на обвинения композитор предложил всем недовольным отписаться от его страницы.