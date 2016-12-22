Инна Чурикова госпитализирована с переломом руки

Народной артистке СССР Инне Чуриковой потребовалась помощь врачей из-за перелома руки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По данным Life , актриса получила травму в результате неудачного падения возле театра «Ленком». По словам заместителя директора театра Сергея Вольтера, Чурикова вышла из машины, направилась в фойе, но упала перед самым входом.

Директор театра Марк Варшавер подтвердил информацию о травме актрисы. "Инна Михайловна Чурикова сломала руку и заявленный на сегодня спектакль с участием актрисы "Акватианская львица" меняется на "Юнону и Авось. Плохо, что она сломала руку, но слава богу, что не обе, как в прошлый раз ", - сказал он.

В январе 2012 года Чурикова уже получала такую травму. При входе в театр на Малой Дмитровке актриса споткнулась о коврик и упала на руки.