Сергей Бодров о погибшем сыне: "Мне показалось, что он торопится"

Впервые российский режиссер Сергей Бодров откровенно рассказал о смерти своего сына в эфире программы «Наедине со всеми» на Первом канале , сообщают Рамблер/новости.

«У меня было желание остаться одному, с другой стороны пошла огромная волна человеческого сочувствия. Это было важно и давало силы. Это продолжается до сих пор. Даже в тайге, на Енисее люди помнили, подходили, разговаривали. Это какой-то феномен, я был к нему не готов», - рассказал Бодров.

Чтобы почтить память сына, режиссер почти каждый год приезжает в ущелье в горах Владикавказа. Но, по его словам, даже спустя 14 лет он так и не смог оправиться от потери.

«Время прошло, летит со страшной силой. Но я слишком хорошо помню. Никому из родителей не пожелаешь такой трагедии. Мне хотелось бы с ним поменяться местами. Хотелось бы заменить его с этой картиной, с этим проектом. Ему жилось, как ему хотелось. Я его отговаривал снимать этот фильм. Мне показалось, что он торопится. Случилось все, что случилось», - рассказал режиссер.

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье погиб Сергей Бодров-младший. Он и его съемочная группа, которая работала над созданием фильма «Связной», попали под внезапно сошедший ледник. Все числятся пропавшими без вести, так как спасатели не обнаружили останки.