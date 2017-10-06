Болта застукали в KFC

Восьмикратного олимпийского чемпиона в беге на 100 метров Усейна Болта застукали в сети ресторанов быстрого питания KFC. Об этом сообщает Bristol Post.

Студент из британского города Бристоль Луис Андерсон, стоя в очереди, заметил известного бегуна. Он сделал фото и разместил его в Twitter-аккаунте.

По словам студента, Болт купил пакет еды для целой компании. «Я был поражен, увидев звезду, и слишком напуган, чтобы попросить селфи. Другие посетители ресторана, кажется, даже не заметили его», — заявил Андерсон.

13 августа 2017 года ямайский спринтер участвовал в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, однако получил травму и не сумел финишировать. На том же мировом первенстве он завоевал бронзу в забеге на дистанции 100 метров. Этот турнир стал последним в карьере Болта. Бегун отметил завершение спортивной карьеры в элитном лондонском клубе DSTRKT, выпив с друзьями пять бутылок шампанского Dom Pérignon, бутылку водки, три бутылки коньяка и 23 банки энергетика.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).