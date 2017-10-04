Сербский защитник «Зенита» назвал неразрешимую проблему России

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович назвал главную проблему России. Слова сербского футболиста в среду, 4 октября, приводит Rtvbn.

«Многое изменилось в российском футболе за последние 10 лет, прежде всего инфраструктура, появились феноменальные стадионы. Главная и, возможно, неразрешимая проблема России — это огромные расстояния между городами, но так и должно быть в самой большой стране мира», — сказал Иванович.

Футболист также рассказал о матче первого тура российской премьер-лиге, в котором «Зенит» победил в Хабаровске местный СКА (2:0). «Это была наша первая игра, и все было прекрасно организовано, но это было необычно. Вы приехали на матч и оказались в далеком часовом поясе, время для адаптации нет. В таком матче особенно приятно победить», — добавил 33-летний Иванович.

Серб перешел в «Зенит» из лондонского «Челси» в феврале 2017 года. В 2006-2007 годах он выступал за московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России.