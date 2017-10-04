Хоккеист устроил дебош в самолете

Чешский хоккеист Иржи Гудлер устроил дебош в самолете, летевшем в Прагу из Нью-Йорка, пишет издание Isport.cz.



Бывший игрок клуба НХЛ «Даллас Старз» в состоянии сильного алкогольного опьянения потребовал у стюарда кокаин и угрожал ему физической расправой, когда вместо кокаина ему принесли кока-колу. Также хоккеист пытался сходить по нужде в бортовую кухню самолета.



Стюардам удалось успокоить буйного пассажира, остаток полета прошел тихо, а после приземления хоккеист назвал случившееся на борту «небольшим недоразумением». Чех заявил, что боится летать и выпил немного шампанского для храбрости.



В данный момент хоккеист находится в поиске новой команды. В прошлом сезоне Гудлер набрал 11 очков в 32 матчах НХЛ в составе «Даллас Старз». Ранее чех выступал за команды КХЛ «Динамо» и «Ак Барс», в 2008 году выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта».