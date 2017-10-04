Чешский хоккеист Гудлер напал на стюарда во время полета

Бывший нападающий клуба НХЛ "Даллас Старз" Иржи Гудлер утроил дебош на борту самолета, следовавшего из Нью-Йорка в Прагу. Чешский хоккеист требовал кокаина и угрожал убить стюарда.

33-летний Иржи Гудлер находился на борту в состоянии алкогольного опьянения. Во время полета он вел себя шумно, требовал кокаина, а после отказа угрожал стюарду физической расправой. Затем хоккеист перепутал бортовую кухню с туалетом. Стюардом удалось утихомирить Гудлера, и оставшуюся часть полета он вел себя прилично. Сам Иржи отрицает факт хулиганства, назвав случившееся небольшим недоразумением. Гудлер объяснил свое поведение боязнью авиаперелетов.



В прошлом сезоне Иржи Гудлер играл за "Даллас Старз", а ныне занят поиском клуба. Российским любителям хоккея чех известен по выступлениям за московское "Динамо" и "Ак Барс".