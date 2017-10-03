FIFA наложила штраф на Украину за расистские кричалки на матче с Турцией

Встречи Украины с Турцией и Исландией проходили в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу-2018. Международная федерация футбольных ассоциаций наложила штраф на Федерацию футбола Украины из-за поведения болельщиков этой страны во время матчей с Турцией и Исландией, об этом сообщает Страна со ссылкой на заявление FIFA.

Встречи Украины с Турцией и Исландией проходили в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу-2018. Выписанный FIFA штраф составил 42 000 евро, причем большая часть штрафа является наказанием за поведение украинских фанатов на матче с Турцией, прошедшем в Харькове.

Тогда украинские болельщики скандировали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. Во время игры Украины с Турцией фанаты также вели себя предосудительно, в частности, использовали петарды и фаеры. Вместе со штрафом Федерация футбола Украины получила от FIFA официальное предупреждение.