Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил ударом через себя



Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Аланьяспор», забил два мяча в матче 7-го тура чемпионата Турции с «Генчлербирлиги». Видео одного из них появилось в Twitter-аккаунте Bilgin Birand.

На 90-й минуте встречи Лав получил передачу от вратаря своей команды, и, войдя в штрафную соперника, пробил в падении через себя. Этот мяч стал вторым для бразильца в этом матче, «Аланьяспор» одержал победу со счетом 4:1.



В нынешнем сезоне чемпионата Турции Лав записал на свой счет семь мячей в семи матчах. «Аланьяспор» занимает седьмое место в турнирной таблице.



Лав выступал за московский ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. За это время он провел в футболке армейцев 231 матч и забил 110 мячей. В минувшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции (23 гола).