Сборная Испании может пропустить ЧМ-2018

Напряженная ситуация, сложившаяся вокруг предстоящего референдума о независимости Каталонии, может отразиться и на национальной футбольной лиге. В случае выхода Каталонии из состава страны руководство испанского футбола может исключить из чемпионата ФК «Барселона», для которого мятежная область является домом. Об этом заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас

Референдум может отразиться также на на дальнейшей судьбе «Жирона» и «Эспаньол». Происходящее может быть расценено ФИФА как незаконное вмешательство правительства в футбол, сообщает издание Marca



Между тем пятикратный чемпион Европы «Барселона» является оплотом испанской футбольной лиги. После того, как в этом месяце полиция провела рейды в каталонских правительственных учреждениях и задержала некоторых чиновников, клуб опубликовал заявление, в котором осуждался «любой акт, который может препятствовать свободному осуществлению» демократии и свободы слова.



Ситуация с каталонскими клубами может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой ФИФА. Организация вправе приостановить участие страны — победителя Кубка мира 2010 года, от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.