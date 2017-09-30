Шарапова: возвращение в спорт спустя полтора года стало небольшим шоком для организма



После победы над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Пекине россиянка Мария Шарапова рассказала, что возвращение в большой спорт после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил далось ей довольно тяжело.

«Пауза дала мне возможность подлечить травмы, которые меня беспокоили. Возвращение к соревнованием спустя полтора года стало небольшим шоком для организма — это совсем другое напряжение, другая интенсивность по сравнению с тренировками. Это не даётся легко, нужно провести не один матч, прежде чем удастся войти в ритм. Перепады в уровне игры неизбежны», — цитирует спортсменку «Чемпионат».



По словам Шараповой, она была тронута тёплым приёмом, оказанным ей китайским болельщикам.



«Они потратили много сил на изготовление плакатов. У многих были копии моей книги, которые они просили подписать», — добавила она.



Ранее сообщалось, что Шарапова обыграла Севастову и пробилась во второй круг турнира в Пекине.