Фанаты пострадали в результате обрушения заграждения на стадионе во время матча чемпионата Франции

Несколько болельщиков пострадали в результате обрушения заграждения на стадионе в Амьене во время матча восьмого тура чемпионата Франции по футболу между одноименным клубом и «Лиллем».



Об этом сообщает Goal.com.



Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest — thankfully — that no one is seriously injured. pic.twitter.com/5WX9ifNDwC— Goal (@goal) 30 сентября 2017 г.

Отмечается, что фанаты «Лилля» в большом количестве спустились к первым рядам стадиона, чтобы отпраздновать мяч, забитый игроком команды Фоде Балло Туре, но ограждение не выдержало наплыва людей и рухнуло.



Несколько болельщиков упали и получили травмы, характер которых не уточняется. Матч был приостановлен.



Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» разгромил «Бордо» в матче чемпионата Франции.