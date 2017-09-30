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Фанаты пострадали в результате обрушения заграждения на стадионе во время матча чемпионата Франции

Матч во Франции прервали из-за несчастного случая
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Несколько болельщиков пострадали в результате обрушения заграждения на стадионе в Амьене во время матча восьмого тура чемпионата Франции по футболу между одноименным клубом и «Лиллем».
Об этом сообщает Goal.com.
Отмечается, что фанаты «Лилля» в большом количестве спустились к первым рядам стадиона, чтобы отпраздновать мяч, забитый игроком команды Фоде Балло Туре, но ограждение не выдержало наплыва людей и рухнуло.
Несколько болельщиков упали и получили травмы, характер которых не уточняется. Матч был приостановлен.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» разгромил «Бордо» в матче чемпионата Франции.
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