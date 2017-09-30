Далее:
Главное сейчас
Вести.Ru

Немецкая порнозвезда стала спонсором футбольного клуба

Звезда фильмов для взрослых стала спонсором футбольного клуба
Фото:
Немецкий футбольный клуб "Обервюрцбах" из шестого дивизиона чемпионата своей страны подписал соглашение о сотрудничестве с порнозвездой Леной Нитро. Бренд имени актрисы фильмов для взрослых будет использован на официальной форме клуба. О финансовой стороне соглашения не сообщается.
Когда Лена Нитро, 30-летняя звезда кинематографа для взрослых, получила предложение от "Обервюрцбаха", идея сотрудничества с клубом показалась ей интересной, и она дала разрешение на размещение своего имени на майках футбольной команды.
В свою очередь руководители "Обервюрцбаха" сообщили прессе, что "хотели сделать что-то сумасшедшее для нынешнего сезона", цитирует спортивного директора клуба Торстена Нельца Чемпионат.Ru со ссылкой на Bild. "Мы хотели найти реального спонсора", — по-простому объяснил функционер.
Еще 2 источника
Спорт Главное
Bild
Оставить комментарий

Вести.Ru: последние новости