Немецкая порнозвезда стала спонсором футбольного клуба

Немецкий футбольный клуб "Обервюрцбах" из шестого дивизиона чемпионата своей страны подписал соглашение о сотрудничестве с порнозвездой Леной Нитро. Бренд имени актрисы фильмов для взрослых будет использован на официальной форме клуба. О финансовой стороне соглашения не сообщается.



Когда Лена Нитро, 30-летняя звезда кинематографа для взрослых, получила предложение от "Обервюрцбаха", идея сотрудничества с клубом показалась ей интересной, и она дала разрешение на размещение своего имени на майках футбольной команды.

