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Немецкая порнозвезда стала спонсором футбольного клуба
Фото: twitter.com/BILD_Sport
Немецкий футбольный клуб "Обервюрцбах" из шестого дивизиона чемпионата своей страны подписал соглашение о сотрудничестве с порнозвездой Леной Нитро. Бренд имени актрисы фильмов для взрослых будет использован на официальной форме клуба. О финансовой стороне соглашения не сообщается.
Gute Nacht ✌🏻 pic.twitter.com/vUYkV3UckP— Lena Nitro (@LenaNitro1) 10 сентября 2017 г.
Когда Лена Нитро, 30-летняя звезда кинематографа для взрослых, получила предложение от "Обервюрцбаха", идея сотрудничества с клубом показалась ей интересной, и она дала разрешение на размещение своего имени на майках футбольной команды.
В свою очередь руководители "Обервюрцбаха" сообщили прессе, что "хотели сделать что-то сумасшедшее для нынешнего сезона", цитирует спортивного директора клуба Торстена Нельца Чемпионат.Ru со ссылкой на Bild. "Мы хотели найти реального спонсора", — по-простому объяснил функционер.
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