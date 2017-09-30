Сборная России по тяжелой атлетике отстранена от соревнований

Российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под эгидой IWF в течение года. На такой срок исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) приостановил членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), сообщает ТАСС

В субботу в Бухаресте на исполкоме IWF был оглашен доклад комиссии «чистого» спорта IWF. По итогам заседания было принято решение отстранить на год федерации стран, где в нарушении антидопинговых правил был уличены три и более спортсменов. Речь идет о данных перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Россия в этом списке не одинока. Отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Все они пропустят чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.