Умер Алексей Арифуллин

Бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Арифуллин умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.



«Похороны пройдут в субботу в 9.30 на Митинском кладбище. ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Алексея Саяровича», — говорится в сообщении.



Спортсмен выступал за команду с 1989 по 2000 год. Всего Арифуллин провёл за «Локомотив» 287 матчей. Игрок сыграл один матч за сборную России.