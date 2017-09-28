Резцова: Россию могут оставить без Олимпиады из-за РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала НСН, что Россия рискует пропустить Олимпиаду. По ее словам, если нашу страну не допустят до Игр в Пхенчхане, вина за это лежит на российском антидопинговом агентстве РУСАДА.



"Все будет зависеть от того, как на сегодняшний день будет работать наш антидопинговый комитет. Сейчас они вяло работают. Я полагаю, что не должно было возникать вообще разговоров об этом, тем более после Рио", — сказала Резцова.



По ее словам, сценарий может развиваться подобно тому, как было в Рио, когда какие-то обвинения были предъявлены последний момент.



Резцова заявила, что очень сомневается в участии нашей сборной на Олимпиаде.



"Я сомневаюсь, что мы поедем, именно потому, что наша комиссия плохо работает", — сказала Резцова.