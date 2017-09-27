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"Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил ЦСКА в мачте группового этапа ЛЧ
Столичный ЦСКА на своем поле с крупным счетом уступил английскому "Манчестер Юнайтед" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", исход матча, по сути, был решён в первом тайме. На 4-й минуте после точной подачи Антони Марсьяля отличился бельгийский форвард манкунианцев Ромелу Лукаку.
На 18-й минуте Марсьяль точно реализовал одиннадцатиметровый удар. На 26-й минуте француз вновь точно ассистировал на Лукаку и тот не оставил шансов на спасение Игорю Акинфееву.
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