«Локомотив» разгромил «Фастав» в матче Лиги Европы

Российский "Локомотив" крупно победил чешский "Фастав" со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".



Три мяча забил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш (2, с пенальти, 6 и 17-я минуты).



"Локомотив" выступает в группе F. В следующем матче турнира железнодорожники 19 октября на выезде встретятся с молдавским "Шерифом". "Фастав" в тот же день примет датский "Копенгаген".