Бразилец Марлос получил вызов в сборную Украины по футболу

Бразильский полузащитник Марлос получил вызов в сборную Украины по футболу, сообщается на официальном сайте донецкого "Шахтера", за который выступает игрок.



Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал футболиста для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира-2018 в России с командами Косово (6 октября на выезде) и Хорватии (9 октября дома). В группе I европейской квалификации украинцы идут на четвертом месте, на 2 очка отставая от лидирующих хорватов.



В пятницу генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил на своей странице в Facebook, что Марлос получил украинское гражданство. Футболист ранее не выступал за сборную Бразилии. Марлос выступает за "Шахтер" с 2014 года и провел за донецкую команду 139 матчей, в которых забил 29 голов.