Макгрегор рассказал, при каком условии он готов провести бой с Нурмагомедовым в России

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что не возражает против проведения поединка с Хабибом Нурмагомедовым в России, но только в том случае, если получит гарантии того, что бой не сорвётся по вине его соперника.



«Безусловно, поединок с Хабибом в России — это отличный вариант. Этот бой станет настоящим сумасшествием. Но я должен убедиться в том, что он справляется со своим весом. Я ни в коем случае не собираюсь ехать в Россию лишь для того, чтобы увидеть, как Нурмагомедов проваливает взвешивание. Мне нужны гарантии», — цитирует звезду смешанных единоборств сайт MMA Fighting.



Ранее сообщалось, что Макгрегор хочет провести поединок с бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи по правилам смешанных единоборств.