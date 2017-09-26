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Фанаты «Спартака» назвали УЕФА «мафией»

Фанаты «Спартака» обратились к УЕФА
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На фанатском секторе российского «Спартака» на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» вывесили баннер с обращением к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Болельщики российского клуба вывесили баннер, надпись на котором гласит: «UEFA — Mafia» и зажгли дымовую шашку.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» устроили перформанс перед матчем с «Ливерпулем».
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