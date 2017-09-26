«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Москве

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.



Хозяева поля вышли вперёд в счёте благодаря точному удару бразильского хавбека Лукаса Фернандо со штрафного на 23-й минуте. «Ливерпуль» отыгрался уже через восемь минут, когда отличился ещё один бразилец полузащитник Филиппе Коутиньо после голевой передачи от Садио Мане. Во второй половине встречи команды голов не забили.



В другом матче группы E, который проходил параллельно, «Севилья» на своём поле разгромила «Марибор» со счётом 3:0. В составе победителей хет-трик оформил форвард Виссам Бен-Йеддер.



Турнирное положение в группе Е после 2-го тура: 1. «Севилья» — 4 очка; 2. «Ливерпуль» — 2; 3. «Спартак» — 2; 4. «Марибор» — 1.



В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на своём поле сыграет с «Севильей», а «Ливерпуль» отправится в Словению на матч с «Марибором». Обе игры состоятся 17 октября.

