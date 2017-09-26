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Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем", на поле вышел Селихов

Ребров получил травму в игре с «Ливерпулем»
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Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил травму в начале второго тайма домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Через несколько минут после столкновения с Мохамедом Салахом на 57-й минуте игры 33-летний россиянин понял, что не сможет продолжить встречу и попросил замену. Его увезли на электрокаре.
Вместо Реброва на поле вышел 23-летний Александр Селихов, для которого это дебют в главном клубном турнире Европы.
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Спартак
Артем Ребров Александр Селихов Мохамед Салах
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