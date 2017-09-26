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Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем", на поле вышел Селихов
Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил травму в начале второго тайма домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Через несколько минут после столкновения с Мохамедом Салахом на 57-й минуте игры 33-летний россиянин понял, что не сможет продолжить встречу и попросил замену. Его увезли на электрокаре.
66' Травма у Реброва: (Не может даже самостоятельно покинуть поле…
Здоровья Артёму!#UCL #СпартакЛиверпуль // #SpartakLFC 1:1— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 сентября 2017 г.
Вместо Реброва на поле вышел 23-летний Александр Селихов, для которого это дебют в главном клубном турнире Европы.
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