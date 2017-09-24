РФС предупредил английских хулиганов

В преддверии двух матчей главного еврокубкового турнира с участием российских и английских команд председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин предупредил британских болельщиков о том, что им следует вести себя должным образом во время поездки в Москву на матчи Лиги чемпионов, сообщает ТАСС

«Я не хочу никого пугать, но того, кто собирается к нам приезжать не поболеть за свою команду и посмотреть страну, а похулиганить, предупреждаю: наш закон один для всех, а не только для россиян», — отметил Маркин.

Он подчеркнул, что нарушителей ожидает соответствующее, «возможно, в виде длительного пребывания в России, условия которого не очень понравятся нашим гостям». По словам Маркина, его слова относятся к тем, кто приезжает показать «свои буйные качества». «Всех остальных мы ждем с радостью и русским гостеприимством», — сказал он.