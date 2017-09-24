Игроки "Уфы" были эвакуированы из гостиницы перед домашним матчем 11-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба уфимцев.



"За три часа до матча в гостиницу поступил анонимный звонок о бомбе. Команде пришлось сразу выехать на стадион. Сейчас все нормально, команда в полном составе выехала на игру", — сказал Газизов.

Команду вывели из отеля из-за телефонного звонка о бомбе. Установка тренера на матч с Арсеналом не состоялась. Все в лёгком шоке: (— ФК УФА (@UfaFc) 24 сентября 2017 г.

Матч между "Уфой" и "Арсеналом" пройдет в воскресенье в Уфе на стадионе "Нефтяник". Встреча начнется в 16:30 мск.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия. По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек.