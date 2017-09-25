Полицейский сломал ногу болельщику «Зенита»

Полицейский сломал ногу одному из болельщиков санкт-петербургского «Зенита» после матча 11-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает «Фонтанка».

Конфликт произошел из-за нехватки билетов для петербургских болельщиков. Для них была выделена квота в 1000 билетов, а на матч поддержать «Зенит» прибыло гораздо больше зрителей. Те фанаты, кто сумел попасть на трибуну, в знак солидарности с товарищами покинули ее на 70-й минуте матча и подожгли несколько сидений.

В этот момент на улице начались массовые столкновения болельщиков с полицией. Отмечается, что одного из фанатов правоохранители повалили на землю и нанесли ему травмы, включая сломанную ногу.

Встреча прошла в воскресенье, 24 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».