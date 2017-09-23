Главный тренер московского "Спартака" Массимо Карреры был вне себя от ярости после матча 11-го тура, в котором его команда не смогла победить дома аутсайдера Премьер-лиги "Анжи" — 2:2.

Перед тем, как пообщаться с журналистами на пресс-конференции, итальянец поговорил со своими футболистами в раздевалке. Вернувшись, Каррера довольно обстоятельно ответил на вопросы СМИ.

Массимо рассказал, о чем он говорил с игроками в раздевалке.

"Я сказал им, что мы пропустили легкие мячи. Сначала после "стандарта", который разыгрывался в центре поля. Потом — в контратаке. Причем такой мяч даже дети не позволяют себе забить! Думаю, это недостаток мотивации, концентрации". По словам Карреры, он остался недоволен тем, какой футбол показал "Спартак".

Итальянец полагает, что причин неудач может быть две — спокойствием каких-то игроков или тяжелым графиком.

"С чем связаны последние результаты? Со спокойствием ряда футболистов. Или тем фактором, что команда играет на третий день и не привыкла к такому графику. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хотим мы того или нет, может, мысли действительно уходят к матчу с "Ливерпулем".