Смертин прокомментировал «расистский» скандал в российском футболе



Посол ЧМ-2018 в России, инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин прокомментировал обвинения в расизме, озвученные руководством калининградской "Балтики" в адрес одной из местных газет.

Ранее издание "Новые колеса" опубликовало статью под заголовком "Бунт негра против судьи". Материал посвящен матчу первенства ФНЛ между "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов": на 14-й минуте игры ивуарийский футболист калининградской команды Сенин Себаи получил вторую желтую карточку и был удален с поля за препирательства с судьей. После появления публикации "Балтика" обвинила газету в расизме.







"Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба. Такие публикации недопустимы, и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себаи и впредь не позволять себе таких высказываний", — сказал Смертин журналистам.



Сам футболист извинился перед болельщиками за свое поведение: "захлестнули эмоции" после несправедливого, на его взгляд, решения арбитра.



В "Балтике" заявили, что клуб подаст на "Новые колеса" в суд. "Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

