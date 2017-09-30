«Халл» одержал самую крупную победу под руководством Слуцкого

"Халл Сити" на своем поле разгромил "Бирмингем" в матче 11-го тура Чемпионшипа. Встреча завершилась со счетом 6:1, передает "Советский спорт".



У победителей отличились Фрейзер Кэмпбелл, Дэвид Мейлер, Джаррод Боуэн, Камил Гросицки, Маркус Хенриксен и Себастьян Ларссон. У гостей забил Сэм Галлахер.



Англия. Чемпионшип. 11-й тур

"Халл Сити" (Кингстон-апон-Халл) — "Бирмингем Сити" (Бирмингем) — 6:1

Голы: 1:0 — Кэмпбелл, 7; 2:0 — Мейлер, 11 (пен); 3:0 — Боуэн, 26; 4:0 — Гросицки, 72; 5:0 — Хенриксен, 76; 6:0 — Ларссон, 87; 6:1 — Галлахер, 90+1