Главные события у вас в почте
"Халл" одержал самую крупную победу под руководством Слуцкого
Фото: twitter.com/HullCity
"Халл Сити" на своем поле разгромил "Бирмингем" в матче 11-го тура Чемпионшипа. Встреча завершилась со счетом 6:1, передает "Советский спорт".
У победителей отличились Фрейзер Кэмпбелл, Дэвид Мейлер, Джаррод Боуэн, Камил Гросицки, Маркус Хенриксен и Себастьян Ларссон. У гостей забил Сэм Галлахер.
Англия. Чемпионшип. 11-й тур
"Халл Сити" (Кингстон-апон-Халл) — "Бирмингем Сити" (Бирмингем) — 6:1
Голы: 1:0 — Кэмпбелл, 7; 2:0 — Мейлер, 11 (пен); 3:0 — Боуэн, 26; 4:0 — Гросицки, 72; 5:0 — Хенриксен, 76; 6:0 — Ларссон, 87; 6:1 — Галлахер, 90+1
"Халл Сити" (Кингстон-апон-Халл) — "Бирмингем Сити" (Бирмингем) — 6:1
Голы: 1:0 — Кэмпбелл, 7; 2:0 — Мейлер, 11 (пен); 3:0 — Боуэн, 26; 4:0 — Гросицки, 72; 5:0 — Хенриксен, 76; 6:0 — Ларссон, 87; 6:1 — Галлахер, 90+1
Оставить комментарий