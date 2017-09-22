Страны Европы угрожают бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее



Мощнейшие в истории испытания водородной бомбы обещает провести Пхеньян в Тихом океане. Таким может быть ответ КНДР на слова Дональда Трампа о возможности полного уничтожения Северной Кореи.



Ким Чен Ын назвал это высказывание объявлением полноценной войны. Перспектива попасть в ядерный котел на корейском полуострове настолько ужаснула европейцев, что страны Старого света одна за другой сейчас угрожают бойкотировать Олимпиаду-2018.

Она должна пройти в Южной Корее в будущем феврале. Австрия и Франция заявили в ультимативной форме — пока спортсменам не предоставят стопроцентных гарантий безопасности, они никуда не поедут. Опасения европейцев вполне объяснимы. Если взглянуть на карту, город Пхенчхан, где пройдут игры, находится всего в 80 километрах от границы с КНДР.